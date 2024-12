Premiê do Catar discute com delegação do Hamas caminhos para trégua em Gaza

O primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, discutiu neste sábado (28) em Doha com uma delegação do Hamas os caminhos para alcançar um acordo de cessar-fogo em Gaza, onde o movimento palestino está em guerra contra Israel.

Thani, cujo país é um dos mediadores nas negociações indiretas sobre uma trégua em Gaza, recebeu uma delegação do grupo islamista palestino liderada por Jalil Al Hayya, membro do braço político do Hamas, segundo comunicado do Ministério das Relações Exteriores do Catar.