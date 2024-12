Opositores asilados na embaixada argentina na Venezuela denunciam '35 dias sem luz'

"É uma violação dos nossos direitos humanos", escreveu no a rede X Magalli Meda, braço direito da líder da oposição María Corina Machado, que está lá desde março. "Nossos salvo-condutos são um direito".

Os cinco líderes da oposição venezuelana abrigados na residência do embaixador argentino em Caracas denunciaram, neste sábado (28), que estão sem energia há "35 dias", parte do que anteriormente definiram como um "cerco" à sede diplomática.

A embaixada está sem pessoal diplomático desde agosto, após o rompimento das relações em resposta aos questionamentos do governo do presidente Javier Milei sobre a reeleição de Maduro.

A oposição liderada por Machado alega que o seu candidato Edmundo González Urrutia venceu as eleições de 28 de julho e não Maduro, como anunciou a autoridade eleitoral, acusada de servir a ele.

Meda e os demais colaboradores de Machado são acusados de conspirar contra o governo do presidente Nicolás Maduro. Inicialmente eram seis, mas há uma semana um deles, Fernando Martínez Mottola, se entregou e está em liberdade condicional.

Os refugiados denunciam há mais de um mês um "cerco" policial à sede diplomática: afirmam que agentes armados a cercam, impedem a entrada de alimentos e também cortam o abastecimento de água.

O ministro do Interior, o poderoso líder Diosdado Cabello, negou tal cerco e disse que o corte dos serviços públicos se devia à falta de pagamento.

O Brasil anunciou em agosto que assumiria a custódia da delegação diplomática da Argentina com a autorização de Caracas, que revogou a decisão um mês depois. No entanto, o governo de Lula insistiu que continuará defendendo os interesses do seu vizinho.