Líder isolado, Liverpool de Arne Slot fecha 2024 com visita ao West Ham

Um ano tranquilo às margens do rio Mersey não estava previsto quando, no final de janeiro, Klopp surpreendeu o mundo do futebol ao anunciar que deixaria Anfield no final da temporada depois de "ficar sem energia".

Em seus 26 jogos como treinador, o Liverpool venceu 22, empatou 3 e apenas perdeu 1. Figuras importantes da fase anterior, como o egípcio Mohamed Salah, vivem uma segunda juventude, com 19 gols e 15 assistências em 25 jogos, e outros que não se encaixaram sob o comando do alemão, como Ryan Gravenberch, encontraram seu lugar com Slot.

Uma lufada de ar fresco que coincidiu com a crise inusitada do Manchester City, as mudanças no comando do United e do Chelsea e a irregularidade do Arsenal.

Líder absoluto com seis pontos de vantagem sobre os 'Gunners', o Liverpool fechará o ano neste domingo com a visita ao West Ham (13º) do técnico Julen Lopetegui.