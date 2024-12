Israel anuncia fim de sua operação contra 'centro de comando do Hamas' em hospital de Gaza

"O exército e os serviços de inteligência completaram uma operação direcionada contra um centro de comando do Hamas no hospital Kamal Adwan", afirmou em comunicado.

O Exército israelense anunciou, neste sábado (28), o fim da sua operação contra um "centro de comando do Hamas" em um hospital no norte da Faixa de Gaza, onde prendeu seu diretor médico para interrogá-lo.

O diretor do hospital, Hosam Abu Safiya, "suspeito de ser um terrorista do Hamas", foi detido para interrogatório, confirmaram os militares israelenses.

"Kamal Adwan agora está vazio. Ontem à noite, os últimos 15 pacientes críticos, 50 assistentes e 20 profissionais de saúde foram transferidos para o hospital indonésio, que não dispõe dos equipamentos e materiais necessários para prestar cuidados adequados", disse a OMS, que se declarou "consternada" com o ataque.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou neste sábado que o hospital, o último centro de saúde operacional no norte do território palestino e que ficou fora de serviço por um ataque israelense na sexta-feira, estava "vazio".

"As forças prenderam mais de 240 terroristas nas áreas circundantes", acrescentou.

A agência da ONU especificou que "uma missão urgente da OMS está prevista no hospital indonésio amanhã [domingo] para transportar com segurança os pacientes para o sul de Gaza".

A OMS também relatou acusações de que "várias pessoas foram despojadas e forçadas a caminhar para o sul" do enclave.

O Ministério da Saúde do território governado pelo movimento islamista palestino Hamas afirmou que as tropas israelenses levaram "dezenas de profissionais médicos" do hospital, incluindo o diretor Abu Safiya, para "um centro de detenção para interrogá-los".