Inter goleia Cagliari e assume liderança provisória da Serie A

A Inter de Milão assumiu a liderança provisória da Serie A ao vencer por 3 a 0 em sua visita ao Cagliari, neste sábado (28), pela 18ª rodada do campeonato italiano, em que a Atalanta enfrenta a Lazio.

Após esta quinta vitória consecutiva da Inter, a atual detentora do 'Scudetto' soma 40 pontos, empatada com a 'Dea', que joga em Roma neste sábado e busca a décima segunda vitória consecutiva no Campeonato Italiano.