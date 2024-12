Zelensky pede 'investigação exaustiva' sobre acidente de avião da Azerbaijan Airlines

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, pediu nesta sexta-feira (27) uma "investigação exaustiva" sobre as circunstâncias da queda de um avião da Azerbaijan Airlines no Cazaquistão, dizendo que havia “clara evidência visual” do envolvimento russo.

“Toda perda de vida merece uma investigação completa para estabelecer a verdade. Podemos ver como as claras evidências visuais no local do acidente apontam para a responsabilidade da Rússia pela tragédia”, disse Zelensky em uma mensagem publicada na rede social X.