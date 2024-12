Sobe para 10 número de mortos em desabamento de ponte que liga Maranhão e Tocantins

As equipes de resgate encontraram nesta sexta-feira um corpo no rio Tocantins, enquanto outro foi localizado na noite de quinta-feira, a seis quilômetros do local do acidente, informou a Marinha.

"Assim, confirmam-se 10 óbitos e sete pessoas desaparecidas, até o momento", informou a nota oficial.

O balanço de quinta-feira registrava oito mortos e nove desaparecidos após o colapso da ponte, que foi construída nos anos 1960 e tem cerca de 500 metros de comprimento.