Roma denuncia detenção 'inaceitável' de jornalista italiana no Irã

A embaixada e o consulado da Itália em Teerã estão acompanhando o caso, e a embaixadora de Roma no Irã, Paola Amadei, visitou a jornalista naquele dia para verificar as condições de sua detenção, informou o Ministério das Relações Exteriores da Itália na quinta-feira.

Roma denunciou, nesta sexta-feira (27), a detenção “inaceitável” da jornalista italiana Cecilia Sala em Teerã em 19 de dezembro, que desde então tem sido mantida em confinamento solitário na prisão de Evin, de acordo com seu empregador.

A jovem de 29 anos, de acordo com relatos da imprensa, conseguiu fazer duas breves ligações telefônicas para sua família nos últimos dias, disse a mesma fonte.

O ministro da Defesa, Guido Crosetto, denunciou a detenção “inaceitável” da jovem no X, assegurando que todas as mais altas autoridades do país, incluindo a chefe de governo, Giorgia Meloni, estavam trabalhando para obter sua libertação.

Cecilia Sala chegou ao Irã em 12 de novembro com um visto de jornalista e deveria retornar à Itália em 20 de novembro, mas foi presa no dia anterior ao seu retorno e, desde então, está detida em confinamento solitário na prisão de segurança máxima de Evin, em Teerã, de acordo com seu empregador, o Chora Media, um site de podcasts.

A jovem também trabalha para o jornal Il Foglio, que é próximo à direita.