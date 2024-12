Operação israelense perto de importante hospital de Gaza

O Exército israelense anunciou que lançou uma operação nesta sexta-feira (27) contra os combatentes do Hamas perto de um dos últimos hospitais em funcionamento no norte da Faixa de Gaza, devastado por mais de um ano de guerra entre Israel e o movimento islamista palestino.

A operação perto do hospital Kamal Adwan, em Beit Lahia, ocorre um dia depois que o diretor do hospital, Hossam Abu Safiya, anunciou a morte de cinco membros da equipe em um ataque israelense.

O Exército israelense, questionado pela AFP, não comentou o ataque.

O hospital se tornou “um reduto de organizações terroristas e continua a ser usado como esconderijo para terroristas”, disse em um comunicado nesta sexta-feira.

As forças israelenses lançaram uma operação perto do hospital, disse o Exército, com base em informações de inteligência.