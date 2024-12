Ministros canadenses viajam para conversar com equipe de Trump sobre ameaças

Membros do novo gabinete do primeiro-ministro canadense Justin Trudeau viajaram na quinta-feira (26) para a Flórida para conversar com integrantes da equipe do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e evitar uma guerra comercial.

O ministro das Finanças, Dominic Leblanc, nomeado recentemente, e a ministra das Relações Exteriores, Melanie Joly, viajaram a Palm Beach para se reunir com futuros membros do governo Trump, disse o porta-voz de Leblanc.