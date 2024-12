México prepara aplicativo que 'alerta' migrantes ameaçados de deportação nos EUA

O governo do México está preparando um aplicativo com um "botão de alerta" para migrantes diante de uma detenção iminente nos Estados Unidos, após as ameaças de Donald Trump de realizar deportações em massa assim que assumir a presidência.

"Caso você se veja diante de uma detenção iminente, aperte um botão de alerta que envia um sinal para o consulado mais próximo", disse o ministro das Relações Exteriores do México, Juan Ramón de la Fuente, em uma coletiva de imprensa.