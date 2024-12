Medo e escassez na capital de Moçambique em plena crise política

“Meu vizinho me acordou e me disse que homens armados com facões estavam andando por aí”, disse à AFP Maria Amelia, uma dona de casa de 55 anos que mora em Matola, uma cidade próxima a Maputo.

Armand Tembe, 40 anos, que trabalha em um banco, também foi arrastado de sua cama antes do amanhecer. “Não vi nenhum criminoso do lado de fora. Mas está começando a ficar assustador”, diz ele, perplexo.

"Estou à procura de pão, passam mais de 4 dias, que as padarias não abrem. As duas padarias existentes aqui na zona, estão fechadas. Na verdade, está a faltar um pouco te tudo, mesmo as mercearias estão fechadas, estamos com falta de outros produtos. explica Isabel Rocha, de 29 anos, do bairro de Laulane, depois de uma noite sem dormir devido a rumores de insegurança.

Lina Chauque, 47 anos, está sentada na calçada com um grande pacote de salada e repolho. Junto com várias outras mulheres, ela está esperando há duas horas por um ônibus para vender seus produtos no mercado.

"Tentamos pedir ajuda a alguns caminhões que passam por aqui, mas os motoristas não não aceitam nos levar", lamenta.