Justiça rejeita processo do Barcelona para inscrever Dani Olmo

Um tribunal comercial não deferiu "as medidas cautelares solicitadas pelo Barcelona e, portanto, o jogador Dani Olmo não pode ser inscrito para o resto da temporada", informou a justiça espanhola em comunicado.

A Justiça da Espanha rejeitou nesta sexta-feira (27) o processo movido pelo Barcelona para inscrever o meia-atacante Dani Olmo no Campeonato Espanhol e o clube tem até o dia 31 de dezembro para encontrar uma solução econômica ou pode perder o jogador.

Por isso, acrescenta a nota, "entende-se que o contrato do jogador termina em 31 de dezembro de 2024 e não pode ser ampliado".

O Barça pode recorrer da sentença.

O clube catalão havia entrado na justiça para inscrever sua principal contratação para a temporada porque a LaLiga, organizadora do Campeonato Espanhol, vetou a inscrição de Olmo por exceder o teto salarial estabelecido para o Barça, levando em conta sua situação financeira.

Em um primeiro momento, o Barcelona, afundado em dívidas, inscreveu Olmo até 31 de dezembro com 80% do salário do zagueiro lesionado Andreas Christensen, graças a uma exceção que permite aos clubes substituir lesionados de longa duração.