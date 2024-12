Em apenas dois dias, violência pós-eleição mata mais de 120 em Moçambique, diz entidade

Manifestantes protestaram após Suprema Corte confirmar controversa vitória de partido governista em meio a denúncias de fraude pela oposição. Houve saques e fuga de centenas de presidiários.Ao menos 121 pessoas foram mortas em dois dias de confrontos com as forças de segurança em Moçambique, afirma a organização da sociedade civil Plataforma Decide. As mortes ocorreram na esteira de protestos convocados pela oposição após a Suprema Corte referendar, na segunda-feira (23/12), a controversa vitória do partido governista Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) nas eleições de outubro à Presidência e ao Parlamento, em meio a acusações de fraude. Segundo o Judiciário do país africano, Daniel Chapo, candidato governista à Presidência, derrotou o oposicionista Venâncio Mondlane com 65% contra 24% dos votos. O Frelimo está no poder desde 1975, quando Moçambique se tornou independente e deixou de ser colônia de Portugal. As eleições têm motivado confrontos sangrentos e já deixaram um total de 248 mortos desde outubro. Um porta-voz da diplomacia americana citado pela agência de notícias AFP falou em "falta de transparência" eleitoral. Nas redes sociais, Mondlane, que vem pedindo a seus apoiadores protestos pacíficos, anunciou que vai se autoproclamar presidente eleito no dia 15 de janeiro. Ele fugiu do país em outubro, após a execução de seu advogado e de um porta-voz de um outro partido de oposição. Nesta quinta-feira (26/12), ele acusou as forças de segurança de encorajarem a desordem para permitir a declaração de um estado de emergência. Caos na capital Maputo e em outras cidades Em Maputo, capital do país, manifestantes ergueram barricadas e saquearam comércios e bancos. Com medo, diversos moradores ficaram em casa durante o Natal. Cenas de desordem também se repetiram em outras cidades. Postos policiais e prédios públicos foram invadidos, carros e partes da rede elétrica e de transmissão de rádio foram destruídos. Na quarta-feira (25/12), mais de 1,5 mil detentos fugiram de uma prisão de segurança máxima; a polícia diz ter matado ao menos 33 deles em confrontos e recapturado cerca de 150. Autoridades moçambicanas afirmam que 30 fugitivos estão ligados a grupos criminosos responsáveis por atentados nos últimos anos em Cabo Delgado. ra (dpa, AFP, Reuters, AP, epd)