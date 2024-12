Doze corpos encontrados em valas clandestinas na região norte do México

Pelo menos 12 corpos foram encontrados em valas clandestinas no estado de Chihuahua, região norte do México, na fronteira com os Estados Unidos, informaram as autoridades locais.

A descoberta aconteceu em uma área do município de Ascensión, próximo da fronteiriça Ciudad Juárez, onde foram localizadas 11 valas, das quais foram extraídos ossos que correspondem a 12 corpos, informou a Procuradoria de Chihuahua em um comunicado.