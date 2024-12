Desemprego urbano na Colômbia cai para 8% em novembro

O desemprego urbano na Colômbia caiu para 8% em novembro, comparado com os 8,7% registrados no mesmo mês do ano anterior, informou, nesta sexta-feira (27), a autoridade estatística do país.

"Essa diferença anual é estatisticamente significativa", celebrou em uma apresentação virtual Piedad Urdinola, diretora do Departamento Administrativo Nacional de Estatística (Dane).