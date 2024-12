TV palestina afirma que ataque israelense matou cinco jornalistas

O míssil israelense teria atingido a van de transmissão do canal Al Quds quando o veículo estava estacionado no campo de refugiados de Nuseirat, segundo um comunicado da emissora.

Uma emissora de televisão palestina vinculada ao grupo Jihad Islâmica anunciou nesta quinta-feira (26) as mortes de cinco jornalistas do canal em um ataque israelense na Faixa de Gaza.

O canal afirmou no comunicado que "chora por cinco jornalistas mártires, Faisal Abu Al Qumsan, Ayman Al Jadi, Ibrahim Al Sheikh Khalil, Fadi Hassouna e Mohammed Al Lada'a, que morreram em um ataque sionista contra um veículo de transmissão".

"Antes do ataque, várias medidas foram adotadas para mitigar o risco de ferir civis, incluindo o uso de munições precisas, vigilância aérea e inteligência adicional", acrescenta o comunicado militar.

O exército israelense afirmou em um comunicado que efetuou "um ataque preciso contra um veículo com uma célula terrorista da Jihad Islâmica dentro dele na área de Nuseirat", no centro de Gaza.

O Sindicato de Jornalistas Palestinos anunciou na semana passada que mais de 190 profissionais de imprensa morreram e pelo menos 400 foram feridos desde o início da guerra em Gaza, em 7 de outubro de 2023.

A guerra começou após os ataques sem precedentes do movimento palestino Hamas no sul do território israelense.

