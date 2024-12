Peru declara 'emergência ambiental' após vazamento petróleo en el mar

O governo do Peru declarou na quarta-feira situação de "emergência ambiental" em uma província turística da costa norte do país, afetada por um vazamento de petróleo da empresa estatal Petroperú desde o fim de semana.

A medida permanecerá em vigor por 90 dias, período em que as autoridades "deverão realizar os trabalhos de recuperação e remediação" da área contaminada na província de Talara, segundo uma resolução do ministério do Meio Ambiente.