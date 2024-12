TSUNAMI ANIVERSÁRIO: Ásia recorda os 20 anos do tsunami devastador na costa do Oceano Índico

A queda de um avião da Azerbaijan Airlines no Cazaquistão na quarta-feira, que transportava 67 pessoas, está sendo investigada, anunciaram as autoridades cazaques nesta quinta-feira (26), enquanto o Azerbaijão lamenta os 38 mortos.

Ásia recorda os 20 anos do tsunami devastador na costa do Oceano Índico

Milhares de pessoas recordaram nesta quinta-feira (26) em vários países da Ásia as mais de 220.000 mortes provocadas pelo tsunami devastador formado no Oceano Índico há 20 anos, um dos piores desastres naturais da história.

BANDA ACEH:

O que aconteceu no tsunami de 2004 no sudeste asiático

Sobreviventes e parentes de vítimas recordam nesta quinta-feira, 26 de dezembro, o 20º aniversário do terremoto, seguido de um tsunami, ocorrido no oceano Índico que deixou mais de 220.000 mortos em vários países.

DAMASCO:

Operação militar na Síria contra milícias pró-Assad

As novas autoridades sírias realizaram nesta quinta-feira (26) uma operação contra milícias leais ao presidente deposto Bashar al Assad no oeste do país, que provocou a morte de três pessoas segundo uma ONG especializada no conflito.

MADRI:

Mais de 10 mil migrantes morreram ou desapareceram em 2024 tentando chegar à Espanha pelo mar

Pelo menos 10.457 migrantes morreram ou desapareceram em 2024 tentando chegar à Espanha pelo mar, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (26) pela ONG 'Caminando Fronteras', o balanço mais grave o início dos registros em 2007.

SEUL:

Oposição sul-coreana apresenta moção de impeachment do presidente interino

A oposição sul-coreana anunciou nesta quinta-feira (26) que apresentou uma moção para o impeachment do presidente interino Han Duck-soo, depois que ele se negou a designar os juízes da Corte Constitucional para concluir o processo contra seu antecessor.

LONDRES:

Acordo de separação dos Beatles, que pôs fim a 'muitas tensões', completa 50 anos

A separação formal dos Beatles completa 50 anos neste domingo (29), um momento precedido de "muitas tensões" devido a diferenças pessoais, conflitos criativos e a morte de seu empresário em 1967.

PRAYAGRAJ:

Índia se prepara para receber 400 milhões de peregrinos em enorme festival religioso

Ao lado dos rios sagrados da Índia, uma cidade temporária está sendo construída para um festival hindu que deverá ser tão grande que poderá ser visto do espaço, o maior encontro de peregrinos da história.

--- Acompanhamento da rodada de Boxing Day da Premier League

