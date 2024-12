Presidente israelense insta concluir acordo sobre reféns 'por todos os meios possíveis'

“Peço aos nossos líderes que ajam com toda a sua força e por todos os meios possíveis para chegar a um acordo”, disse o chefe de Estado, cujo papel é principalmente cerimonial em Israel.

O movimento islamista palestino Hamas capturou 251 pessoas durante seu ataque no sul de Israel em 7 de outubro de 2023.

“Tudo o que estamos fazendo não pode ser divulgado, mas estamos agindo para trazê-los de volta para casa. Gostaria de dizer, com cautela, que há progresso e que não vamos parar até que todos tenham retornado”, disse ele ao Parlamento.

De acordo com o Exército, 96 ainda estão retidas em Gaza, das quais 34 estão mortas.

Israel lançou uma ofensiva aérea e terrestre em Gaza em resposta ao ataque do Hamas em 7 de outubro.

O ataque dos milicianos islamistas matou 1.208 pessoas, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

A campanha de retaliação israelense em Gaza matou mais de 45.000 pessoas, de acordo com dados do Ministério da Saúde do território governado pelo Hamas, que a ONU considera confiáveis.