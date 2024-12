Morre o ex-ciclista francês Pascal Hervé, aos 60 anos

O ex-ciclista francês Pascal Hervé, que chegou a vestir a 'maglia rosa' no Giro d'Italia de 1996, antes de ter seu nome envolvido no escândalo de doping no Caso Festina, morreu na madrugada desta quarta-feira (25), aos 60 anos, informou a União Nacional de Ciclistas Profissionais (UNCP).

As circunstâncias de sua morte não foram divulgadas, mas em setembro foi revelado que Hervé havia passado por uma cirurgia devido a "um tumor canceroso no estômago" em meados do ano.