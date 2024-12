Israel e Hamas trocam acusações sobre bloqueio nas negociações de trégua em Gaza

A guerra começou em 7 de outubro de 2023 com uma incursão de milicianos islamistas que mataram mais de 1.200 pessoas no sul de Israel, a maioria civis, e sequestraram 251, de acordo com uma avaliação da AFP baseada em números oficiais israelenses.

Dos 251 sequestrados, 96 ainda são mantidos em cativeiro em Gaza, mas o Exército israelense estima que 34 foram mortos.

A campanha militar de retaliação de Israel já deixou mais de 45.000 mortos em Gaza, a maioria civis, de acordo com o Ministério da Saúde do governo do Hamas no território palestino.

