Ataque com explosivos em presídio em construção deixa um morto no Equador

Um ataque com explosivos no canteiro de obras de um presídio de segurança máxima na costa do Equador deixou um morto, informou a Presidência, que descreveu o incidente como um “ato de terrorismo”. “Nas primeiras horas da manhã de 25 de dezembro de 2024, um grupo de homens armados cometeu um ato terrorista ao entrar violentamente no canteiro de obras da nova prisão em Santa Elena, onde detonaram dispositivos explosivos”, disse a Presidência em um comunicado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A fonte acrescentou que o ataque “resultou na morte de uma pessoa”, sem especificar sua identidade.

O governo do presidente Daniel Noboa iniciou, em junho, a construção de uma prisão de segurança máxima com capacidade para 800 pessoas na cidade rural de Juntas del Pacífico, na província costeira de Santa Elena (sudoeste). A prisão custará US$ 52 milhões (319 milhões de reais). O presídio ocupará uma área de 16 hectares. É uma das duas penitenciárias que o governo planeja construir como parte de seu plano para separar os presos mais perigosos e combater o crime organizado. A Presidência condenou esse “ataque terrorista”, que atribuiu a grupos do crime organizado que “buscam semear o terror, enfraquecer o Estado e impedir o compromisso do governo de restaurar a paz e a segurança”.

A construção da prisão gerou protestos dos moradores locais, que rejeitaram o projeto com o argumento de que ele afetaria a biodiversidade da área. Há uma semana, o governo desistiu de seu plano de construir uma segunda prisão na cidade amazônica de Archidona (leste) após duas semanas de protestos que incluíram o fechamento de estradas. Essa prisão agora será construída na cidade litorânea de Salinas, também na província de Santa Elena A violência do crime organizado transformou o Equador, país com 17 milhões de habitantes, em uma das nações mais violentas do mundo nos últimos anos. A taxa de homicídios subiu de seis por 100.000 habitantes em 2018 para um recorde de 47/100.000 em 2023.