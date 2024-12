Violência pós-eleitoral deixa mais de 20 mortos em 24 horas em Moçambique

Ao menos 21 pessoas morreram, entre elas dois policiais, em distúrbios que começaram na segunda-feira em Moçambique, após a confirmação da vitória do candidato governista nas contestadas eleições presidenciais de outubro, informou o governo nesta terça (24).

Na segunda, o Conselho Constitucional de Moçambique ratificou a vitória do candidato da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), Daniel Chapo, nas eleições de 9 de outubro, com 65% dos votos. O Conselho atribuiu 24% dos votos para seu principal adversário, Venâncio Mondlane, que denuncia fraudes. A Frelimo está no poder desde 1975, na independência desta ex-colônia portuguesa na África.