Venezuela supera 900 solturas de presos após crise eleitoral antes do Natal

Um total de 956 das mais de 2.400 pessoas detidas durante os protestos contra a contestada reeleição do presidente Nicolás Maduro, em julho, foram soltas antes do Natal na Venezuela, informou o Ministério Público (MP) venezuelano nesta segunda-feira (23), após anunciar 223 novas libertações.

"Ao longo do dia de hoje, em coordenação com os tribunais penais, foi revisto um novo grupo de casos", informou, em um comunicado, o MP, que inciou a revisão das prisões no mês passado.