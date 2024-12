Sucessor de Rúben Amorim deve deixar o Sporting, diz imprensa portuguesa

João Pereira, que assumiu o Sporting de Lisboa no lugar de Rúben Amorim, agora técnico do Manchester United, deve deixar o clube depois de uma sequência de maus resultados, informou a imprensa portuguesa nesta quarta-feira (24).

O técnico do Vitória de Guimarães, Rui Borges, pode dirigir a equipe lisboeta no clássico do próximo domingo contra o Benfica, de acordo com jornais esportivos como 'A Bola', 'Record' e 'O Jogo'.