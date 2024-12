Presidente alemão pede união após ataque contra mercado de Natal em Magdeburgo

Em seu tradicional discurso de Natal, o chefe de Estado, Frank-Walter Steinmeier, tentou enviar uma mensagem de incentivo, quatro dias depois do atropelamento em um mercado de Natal em Magdeburgo, que deixou cinco mortos e mais de 200 feridos.

O presidente da Alemanha afirmou nesta terça-feira (24) que o atropelamento que deixou vários mortos no mercado de Natal de Magdeburgo projeta uma "sombra obscura" sobre as festas de fim de ano e fez um apelo para que o país não se deixe levar pelo extremismo.

O suspeito pelo ataque, um médico saudita identificado como Taleb Jawad al Abdulmohsen, foi detido na sexta-feira (20) no local do ataque.

"Uma sombra obscura paira sobre este Natal", disse o chefe de Estado, que fez um apelo por "união nacional".

"O ódio e a violência não devem ter a última palavra. Não permitamos que nos separem. Permaneçamos unidos", afirmou Steinmeier, com um cargo de caráter protocolar, diferente do posto de chefe de Governo.

As motivações do suspeito ainda não estão claras. Ele morava na Alemanha desde 2006 com o status de refugiado. Ele havia expressado opiniões hostis ao islã e denunciou a "islamização" da Europa.