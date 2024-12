WASHINGTON:

Entre a provocação e a realidade, Trump gera preocupação com ameaças

Donald Trump ameaçou retomar o controle do Canal do Panamá, recordou seu antigo desejo de comprar a Groenlândia e fez piada sobre a anexação do Canadá aos Estados Unidos. Palavras que o resto do mundo se pergunta se são apenas uma provocação ou se o presidente eleito está falando sério.

(EUA Canadá diplomacia Panamá política Groenlândia, 730 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

DAMASCO:

Novas autoridades sírias anunciam acordo para dissolução dos grupos armados

As novas autoridades da Síria, que tomaram o poder após uma ofensiva relâmpago que derrubou o presidente Bashar al Assad, anunciaram nesta terça-feira (24) que alcançaram um acordo com "todos os grupos armados" para sua dissolução e integração às Forças Armadas nacionais.

(Síria conflito defesa)

-- ÁSIA

SEUL:

Violência na sociedade sul-coreana, uma fonte de inspiração para 'Round 6'

Uma batalha campal em uma fábrica, a polícia provocando grevistas com tasers, um ativista que passa 100 dias empoleirado em uma chaminé são exemplos da brutalidade das relações sociais na Coreia do Sul que inspiraram a série “Round 6”.

(CoreiaSul história televisão trabalho, 670 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

--- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com