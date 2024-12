Operação israelense na Cisjordânia deixa 8 mortos (ministério palestino)

Oito pessoas morreram, nesta terça-feira (24), em uma operação israelense contra um campo de refugiados na Cisjordânia ocupada, anunciou o Ministério da Saúde palestino, enquanto o exército de Israel declarou ter "eliminado um terrorista".

Segundo o ministério, sediado em Ramallah, no centro do território ocupado por Israel desde 1967, sete pessoas morreram no campo de refugiados de Tulkarem, no oeste, e outra no vizinho campo de Nur Shams, em uma operação lançada pelo exército israelense na manhã desta terça.