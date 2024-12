Explosão em fábrica de munições na Turquia deixa ao menos 12 mortos

Ao menos 12 pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas após uma explosão em uma fábrica de munições na província de Balikesir, no noroeste da Turquia, na manhã desta terça-feira, dia 24. A explosão ocorreu em uma parte da fábrica onde eram produzidas as cápsulas, segundo informou o governador de Balikesir, Ismail Ustaoglu. Na rede social X (antigo Twitter), o ministro de Justiça turco, Yilmaz Tunc, informou que quatro promotores públicos foram designados para investigar a causa da explosão. Fonte: Associated Press.