American Airlines retoma voos nos EUA após breve suspensão

A American Airlines (AA), a maior companhia aérea do mundo, retomou os voos nesta terça-feira (24), depois que um problema técnico a obrigou a suspender todas as viagens nos Estados Unidos em pleno boom de viagens de fim de ano, anunciaram as autoridades do setor.

“A American Airlines relatou um problema técnico nesta manhã e solicitou a suspensão dos voos em todo o país. A suspensão já foi encerrada”, disse Bridgett Frey, da Administração Federal de Aviação (FAA), em um comunicado.