Tenista australiano Max Purcell é suspenso provisoriamente por doping

O tenista australiano Max Purcell, bicampeão de duplas do Grand Slam, foi suspenso provisoriamente por ter violado as regras antidoping, o que deverá impedi-lo de participar do Aberto da Austrália, em janeiro, anunciou nesta segunda-feira (23) a Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA).

Classificado em 12º lugar no ranking de duplas, o tenista de 26 anos admitiu ter recorrido a um "método proibido" e pediu "uma suspensão provisória no dia 10 de dezembro", disse a ITIA, que não deu detalhes sobre a infração cometida pelo jogador.