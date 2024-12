Suspeito de matar CEO em NY se declara inocente de assassinato como ato 'terrorista'

Mangione é acusado pelo assassinato do CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson, em uma rua de Manhattan no dia 4 de dezembro. Ele enfrenta acusações a nível federal e no estado de Nova York.

O assassinato de Thompson evidenciou a grande frustração da população nos Estados Unidos com o lucrativo sistema de assistência médica. Nas redes sociais, muitas pessoas celebraram Mangione como um herói e criticaram duramente as empresas de seguros médicos.

Ele se registrou em um 'hostel' em Manhattan com um documento de identificação falso e as autoridades acreditam que ele fez um reconhecimento das imediações do hotel em que Thompson estava hospedado, assim como do local onde acontecia uma conferência que teria a participação do executivo.

Os investigadores acreditam que na manhã de 4 de dezembro, Mangione seguiu Thompson, se aproximou por trás e atirou várias vezes com um silenciador, segundo o Departamento de Justiça. Depois de atirar, ele fugiu da cena do crime de bicicleta.

