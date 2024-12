Petróleo fecha em queda, puxado por dólar fortalecido

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em fevereiro recuou 0,43%, a 72,63 dólares.

Os preços do petróleo oscilaram nesta segunda-feira (23), antes de fecharem em queda, pressionados pelo dólar forte que afeta as compras de cru, mas também por novidades geopolíticas.

"Hoje vimos muita volatilidade (...) e o mercado parece estar preso com o vento contra", comentou à AFP Phil Flynn, do Price Futures Group.

Os preços do petróleo foram afetados por um dólar que recuperou força no começo da semana, mas também porque há "uma preocupação crescente com os fatores de risco geopolíticos", o que limita o movimento para baixo, segundo Flynn.

O mercado reagiu especialmente a comentários de "vários líderes do mundo sobre a possibilidade de restringir as exportações russas", lembrou John Kilduff, analista da Again Capital. "O mesmo ocorre com o Irã", acrescentou.