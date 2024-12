Pelo menos dois mortos e 12 desaparecidos após queda de ponte entre Tocantins e Maranhão

Com mais de meio quilômetro de extensão, a ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, construída na década de 1960, é a principal via que conecta Maranhão e Tocantins.

Além da queda da ponte, o país registrou dois outros acidentes graves com mortes no último fim de semana.

As causas do desabamento ainda estão sendo investigadas, embora se saiba que a viga central da ponte desabou, de acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.

No domingo, 10 pessoas da mesma família morreram quando o avião de pequeno porte em que viajavam caiu sobre uma área comercial na cidade turística de Gramado, no estado do Rio Grande do Sul.

