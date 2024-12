O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comutou nesta segunda-feira (23) as penas de 37 dos 40 condenados à morte pela justiça federal, a menos de um mês do retorno de Donald Trump à Casa Branca, anunciou o atual chefe de Estado.

Apesar das sanções e da saída de grandes empresas da Rússia após o início da ofensiva na Ucrânia, os produtos de luxo de marcas ocidentais continuam disponíveis no mercado russo para os consumidores ricos.

FOTOS, VIDEO

SIAULIAI:

Caças da Otan: patrulha permanente para proteger os países bálticos da Rússia

Dois aviões de combate Rafale da unidade francesa da Otan aguardam na pista da base de Siauliai, na Lituânia. Aguardam que seus colegas holandeses que vieram da Estônia com seus F-35 concluam uma interceptação de bombardeiros russos no espaço aéreo internacional para garantir que não violem as fronteiras dos aliados.

(Otan conflito Ucrânia defesa, 430 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

MAPUTO:

Corte Constitucional de Moçambique confirma vitória do partido governista nas eleições

O Conselho Constitucional de Moçambique ratificou nesta segunda-feira (23) a vitória da Frelimo (Frente de Libertação de Moçambique), partido que está no poder há meio século, nas eleições de outubro, questionadas por opositores nas ruas em protestos que deixaram mais de 100 mortos.

(Moçambique eleições manifestação)

-- ORIENTE MÉDIO:

NAÇÕES UNIDAS:

Oxfam: apenas 12 caminhões entregaram alimentos e água no norte de Gaza desde outubro

Apenas 12 caminhões conseguiram distribuir alimentos e água no norte de Gaza em dois meses e meio, denunciou a organização Oxfam, ao alertar sobre o agravamento da situação humanitária no território palestino cercado, em um relatório que Israel chamou de equivocado.

(Israel Gaza EUA palestinos conflito filantropia Oxfam alimentos, 490 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

TÓQUIO:

Honda e Nissan anunciam início de negociações para fusão

As montadoras japonesas Honda e Nissan iniciaram negociações visando uma fusão, anunciaram nesta segunda-feira (23) as duas empresas, que tentam recuperar o espaço perdido para a Tesla e os fabricantes chineses no mercado de veículos elétricos.

(Japão empresas automóvel, 510 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Wallace & Gromit estão de volta neste Natal para enfrentar a IA

A animação Wallace & Gromit está de volta em um novo longa-metragem para as festas de Natal, o primeiro em duas décadas, e um gesto de desafio diante do vendaval da inteligência artificial (IA).

(Streaming IA animação cinema)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

--- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com