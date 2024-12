Ortega apresenta projeto de lei para controlar bancos na Nicarágua

O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, apresentou ao Congresso, nesta segunda-feira (23), um projeto de lei para aumentar o controle sobre os bancos no país e facultar ao governo a anulação de nomeações, a destituição de diretores e o controle de fluxos de capital.

A "Lei de administração do sistema monetário e financeiro" entrega à Superintendência de Bancos, entidade controlada pelo governo, a fiscalização do sistema bancário privado no país, com capacidades para intervir nas instituições.