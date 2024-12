Marcas de luxo ocidentais permanecem na Rússia apesar das sanções

"Não vejo nenhuma mudança. Algumas marcas saíram, como Chanel, Dior ou Hermès, mas outras ficaram", conta Natalia, uma dentista de 51 anos, durante um dia de compras no shopping exclusivo GUM, que fica a poucos metros do Kremlin em Moscou.

Apesar das sanções e da saída de grandes empresas da Rússia após o início da ofensiva na Ucrânia, os produtos de luxo de marcas ocidentais continuam disponíveis no mercado russo para os consumidores ricos.

As lojas russas de alto padrão vendem abertamente carros esportivos, joias e roupas de estilistas ocidentais, um cenário muito diferente do objetivo das sanções ocidentais que, para as grandes potências, deveriam derrubar a economia russa e isolar o país.