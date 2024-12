Lula elogia 'força' da economia, apesar da desconfiança dos investidores

"Ainda temos enormes desafios pela frente. Mas o Brasil tem hoje uma economia forte, que continua a crescer", afirmou o presidente em um curto pronunciamento transmitido pela TV às vésperas do Natal.

O Congresso aprovou, na sexta-feira, o pacote de corte de gastos, mas a economia esperada pelo governo, estimada inicialmente em R% 70 bilhões, deveria ser menor do que o previsto devido a alterações feitas por deputados e senadores.

Nesta segunda, a cotação da moeda americana fechou a R$ 6,18 (+1,87%), após ter superado a marca simbólica de R$ 6 no fim de novembro.

"Estamos colhendo os frutos do nosso trabalho, mas é preciso continuar plantando (...) para que a colheita seja cada vez mais generosa", afirmou.

Mas Lula expôs seu otimismo, com o Brasil registrando seu menor índice de desemprego em 12 anos e o aumento da previsão de crescimento da economia brasileira de 3,42% para 3,49% em 2024, segundo o boletim Focus do Banco Central, publicado nesta segunda-feira.

Durante a transmissão, Lula, de 79 anos, apareceu vestindo camisa azul-celeste e o chapéu Panamá que tem usado em público desde que deixou o hospital na semana passada, após se submeter a uma cirurgia para drenar uma hemorragia intracraniana na madrugada de 9 para 10 de dezembro no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A lesão foi provocada por uma pancada na cabeça durante uma queda no banheiro, em outubro, no Palácio da Alvorada, em Brasília.

"Estou ainda mais firme", disse o presidente nesta segunda, agradecendo a "corrente de solidariedade" e as "mensagens de carinho" recebidas durante sua hospitalização para a realização da cirurgia.

lg/roc/mvv