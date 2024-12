Israel diz ter interceptado um 'projétil' disparado do Iêmen

O exército israelense anunciou ter interceptado, nesta terça-feira (noite de segunda, 23, em Brasília), um "projétil" lançado do Iêmen antes de passar por seu espaço aéreo, embora as sirenes tenham soado preventivamente no centro e no sul do país.

"Um projétil, lançado do Iêmen, foi interceptado apesar de penetrar em território israelense", declarou o exército pelo Telegram, assegurado que as sirenes aéreas "soaram pela possibilidade da queda de escombros durante a interceptação".