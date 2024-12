Crianças raptadas de abrigo por membros de seita judaica na Guatemala são recuperadas

As autoridades guatemaltecas recuperaram, nesta segunda-feira (23), várias crianças raptadas por membros da seita judaica Lev Tahor de um abrigo, após uma batida na fazenda do grupo ultraortodoxo, que está sendo investigado por supostos abusos sexuais de menores.

Em meio a brigas com membros adultos da seita, polícia e funcionários do abrigo recuperaram as crianças na madrugada de segunda-feira, observou um fotógrafo da AFP.