Arábia Saudita solicitou extradição de suspeito de ataque na Alemanhad

A Arábia Saudita havia solicitado a extradição do suposto autor, um saudita, do atropelamento em um mercado de Natal na Alemanha antes do ataque, informou à AFP uma fonte próxima ao governo de Riad.

Um pedido de extradição foi apresentado, disse a fonte, que falou sob condição de anonimato, sem especificar o motivo da solicitação.