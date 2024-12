Tumultos em distribuição de alimentos deixam mais de 30 mortos na Nigéria

Trinta e duas pessoas morreram em dois tumultos registrados durante a distribuição de alimentos no sábado (21) na Nigéria, anunciaram os serviços de emergência neste domingo (22), no momento em que o país enfrenta uma de suas piores crises econômicas, que provocou uma forte inflação.

O balanço inclui 22 mortos em Okija, no estado de Anambra (sul da Nigéria). As autoridades locais anunciaram no sábado que "várias pessoas" morreram no incidente.