Trump anuncia que designará cartéis mexicanos como terroristas

Com esta declaração, Trump retomou uma iniciativa que já tinha mencionado em seu mandato anterior (2017-2021), mas arquivou a pedido do então presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que aceitou cooperar na segurança, embora tenha rejeitado uma possível intervenção militar americana em seu território.

O republicano lembrou a conversa por telefone que teve em novembro com a atual presidente do México, Claudia Sheinbaum, na qual assegurou que foi "muito forte" ao apontar a problemática dos migrantes em situação irregular e do tráfico de fentanil.

"Falei com a nova presidente, que é uma mulher encantadora e maravilhosa (...), mas disse-lhe: não se pode fazer isto com nosso país, não aguentamos mais", declarou.

Sheinbaum rejeita a possibilidade de que as máfias mexicanas sejam designadas como organizações terroristas usando o mesmo argumento de López Obrador, de evitar uma incursão estrangeira que atente contra a soberania do país, uma posição que reiterou neste domingo, durante uma visita ao estado de Sinaloa (noroeste), que sofre com uma escalada da violência do crime desde setembro.