Putin se recebe o premiê da Eslováquia em Moscou

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, recebeu neste domingo (22) em Moscou o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, um dos poucos governantes da União Europeia (UE) com o qual mantém uma relação cordial desde a intervenção russa na Ucrânia.

"Putin está conversando neste momento com o primeiro-ministro eslovaco Fico no Kremlin", informou em seu canal do Telegram Pavel Zarubin, jornalista de um canal russo muito próximo ao Kremlin.