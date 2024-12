Putin promete mais 'destruição na Ucrânia após ataque contra a Rússia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, prometeu neste domingo mais "destruição" na Ucrânia, em resposta a um bombardeio com drone que atingiu no sábado um prédio residencial na cidade de Kazan, região central do país.

"Quem quer que seja, e por mais que tentem destruir, enfrentarão muito mais destruição e se arrependerão do que estão tentando fazer em nosso país", disse Putin durante uma reunião de governo exibida na televisão.