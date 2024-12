PSG bate Lens nos pênaltis e avança na Copa da França; Olympique e Monaco goleiam

Atual campeão da Copa da França, o Paris Saint-Germain sofreu neste domingo (22) para avançar à fase de 16-avos de final ao bater o Lens em disputa de pênaltis, enquanto Olympique de Marselha e Monaco se classificaram com goleadas.

No estádio Bollaert, o PSG saiu atrás no placar quando os donos da casa marcaram no segundo tempo com M'Bala Nzola (66'), mas pouco depois o português Gonçalo Ramos, que havia acabado de entrar, deixou tudo igual.