Presidente do Equador ordena aumentar busca por adolescentes desaparecidos em ação militar

"Ordenei que sejam intensificadas todas as ações necessárias com o objetivo de encontrar o paradeiro dos quatro meninos e que sejam encontrados todos os responsáveis para que respondam por seus atos perante a justiça e o país", escreveu Noboa na rede social X.

O presidente do Equador, Daniel Noboa, ordenou, neste domingo (22), intensificar a busca por quatro adolescentes desaparecidos após uma operação militar em Guayaquil (sudoeste), um caso que gerou horror e indignação no país.

O presidente se pronunciou 14 dias depois do desaparecimento de Josué e Ismael Arroyo, Saúl Arboleda e Steven Medina, que têm entre 11 e 15 anos.

As denúncias do desaparecimento forçado por parte de organizações de defesa dos direitos humanos geraram revolta no Equador, onde estão previstas manifestações para esta segunda-feira.

"Como pai de família e comandante-em-chefe, determinei que deve ser dada toda a colaboração necessária à justiça e respeitar o caráter técnico da investigação do Ministério Público", acrescentou Noboa.

O presidente, que tentará a reeleição em 2025, declarou, em janeiro passado, um conflito armado interno no país a fim de mobilizar os militares nas ruas para realizar operações contra o crime organizado.