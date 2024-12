Número de mortes provocadas pelo ciclone Chido em Moçambique sobe para 94

O potente ciclone, que devastou há alguns dias o pequeno arquipélago francês de Mayotte no Oceano Índico, destruiu mais de 110.000 casas em Moçambique, um dos países mais pobres do mundo.

Os fortes ventos, com rajadas de até 260 km/h, e as chuvas que acumularam 250 mm em 24 horas destruíram a província de Cabo Delgado, no norte do país, onde vive a maioria das 620.000 pessoas afetadas pela tempestade.

Imagens divulgadas pelo Unicef do distrito de Mecufi, o mais afetado, mostram edifícios destruídos, incluindo uma mesquita.

O número de feridos permaneceu em 670, segundo as autoridades.