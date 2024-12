Novo homem forte da Síria diz que todas as armas quedarán bajo control estatal

O novo homem forte da Síria, Ahmed al Sharaa, declarou neste domingo que todas as armas ficarão sob controle do Estado, incluindo as das forças lideradas pelos curdos, durante uma visita a Damasco do chefe da diplomacia da Turquia.

"Não permitiremos de nenhuma maneira que existam armas fora do controle do Estado (...) sejam procedentes de facções revolucionárias ou de facções presentes na área das FDS (Forças Democráticas Sírias, dominadas pelos curdos)", afirmou o líder do grupo islamista radical Hayat Tahrir al Sham (HTS) em uma entrevista coletiva.